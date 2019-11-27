2019-11-27T15:14:44+03:00
Общество

Белгородцев ждут две двухдневные рабочие недели

Последняя рабочая неделя 2019 года и первая в новом году будут 2-дневными
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородцев ждут две двухдневные рабочие недели.Белгородцев ждут две двухдневные рабочие недели.
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Последняя рабочая неделя 2019 года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, сообщили в Роструде. В последнюю неделю 2019 года белгородцы, как и все россияне будут работать только два дня: в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря. И первый рабочий день в новом году выпадает на четверг, т.е. белгородцы будут работать вновь только два дня – 9 и 10 января.

В Роструде также объяснили, что россияне смогут получить выходной 31 декабря, если так решит работодатель. При этом такой шаг может повлиять на размер заработной платы сотрудников.

В 2020 году в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 1 по 8 января. Так как 30 и 31 декабря выпадают на будни, январские каникулы сократились на два дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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