2019-11-27T11:09:45+03:00
Общество

На «Госуслугах» зарегистрировался стомиллионный гражданин

В течение 2019 года ежемесячно новыми пользователями становились в среднем 1,4 миллиона человек
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Количество граждан, зарегистрированных на портале госуслуг, превысило отметку 100 миллионов.Количество граждан, зарегистрированных на портале госуслуг, превысило отметку 100 миллионов.
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Чаще всего граждане пользуются сервисами для записи к врачу и в детский сад, получения информации о пенсионных накоплениях, регистрации автотранспортных средств, подачи заявления на сдачу экзамена в ГАИ и получения водительского удостоверения. Также в десятку наиболее востребованных услуг входят оформление и выдача российских и заграничных паспортов, регистрация по месту пребывания и по месту жительства, выдача справок о наличии (отсутствии) судимости.

Российский портал госуслуг работает с 2009 года и сегодня является одним из самых популярных государственных сайтов в мире. По оценке SimilarWeb, он занимает второе место по посещаемости в категории Law and Government, уступая только порталу государственных услуг Великобритании.

Учетная запись портала госуслуг — единый ключ доступа к сайтам ФНС, Пенсионного фонда РФ, Росреестра, общественной сети Wi-Fi в московском метро и еще почти 4 000 государственных и коммерческих ресурсов. Для авторизации необходима подтвержденная учетная запись, обладателями которой сегодня являются около 62 млн человек (60% от общего числа зарегистрированных). Подтвердить учетную запись можно в Центрах обслуживания пользователей, а также через онлайн-кабинеты Сбербанка, «Почта Банка», «Тинькофф банка» и банка «Санкт-Петербург».

Государственным заказчиком и владельцем портала госуслуг является Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Оператором выступает ПАО «Ростелеком» при участии АО «РТ Лабс».

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