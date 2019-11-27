2019-11-27T10:17:39+03:00
Общество

Белгородец заплатил штраф за костер в лесу

Штраф за нарушения лесного законодательства взыскали судебные приставы
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородец заплатил штраф за костер в лесу.Белгородец заплатил штраф за костер в лесу.Фото: "КП" Архив
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Судебные приставы взыскали с белгородца административные штрафы за нарушения правил пожарной безопасности в лесу. В период действия особого противопожарного режима и ограничения пребывания граждан в лесах региона, белгородец на территории Шебекинского лесничества развел костер на участке, где была подсохшая трава.

Инспектор Управления лесами в Белгородской области в отношении правонарушителя составил два административных протокола по ст. 2.20 Закона «Об административных правонарушениях в Белгородской области» и ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ.

Исполнительные документы о взыскании штрафов в размере 1500 и 4500 рублей, поступили на исполнение в отдел судебных приставов. Судебный пристав - исполнитель уведомил должника о возбуждении исполнительных производств, направил запросы в кредитные и регистрирующие органы. Денежные средства в счет погашения задолженности были списаны со счета нарушителя лесного законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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