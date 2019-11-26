2019-11-26T18:36:48+03:00
Спорт

Староосколец победил в кубке России по самбо

Всего в состязаниях участвовало около 500 спортсменов из разных уголков страны
Ирина ТАРАСОВА
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Староосколец победил в кубке России по самбо. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округаСтароосколец победил в кубке России по самбо. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа
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В универсальном зале Международной олимпийской академии спорта в городе Кстово Нижегородской области прошел Кубок России – 2019 по самбо. Всего в состязаниях участвовало около 500 спортсменов из разных уголков страны. Старый Оскол представили воспитанники спортивной школы олимпийского резерва имени Александра Невского - Григорий Пономарев и Евгений Болотских. Первое место в дисциплине «боевое самбо», в весовой категории +100 килограмм занял Григорий Пономарев

Григорий - мастер спорта по смешанным единоборствам, кандидат в мастера спорта по самбо, победитель турниров различного уровня. Благодаря этой победе староосколец получил путевку на Кубок мира по самбо – 2020 в составе сборной команды страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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