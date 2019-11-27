Совет отцов Старого Оскола отметил пятилетие

СЕГОДНЯ 12:50 2019-11-27T12:50:32+03:00

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В Центре молодежных инициатив Старого Оскола состоялось празднование пятилетия старооскольского Совета отцов, созданного при управлении образования администрации округа. О пятилетнем пути Совета отцов говорили на торжественном собрании, которое прошло под девизом «Сильные отцы, сильная семья, сильное Отечество». Главы семейств организуют конкурсы для детей, участвуют в соревнованиях, обучают полезным навыкам, сажают деревья - одним словом, делают максимум того, что может дать хороший отец своему ребенку.

Председатель Совета отцов, заместитель председателя Общественной палаты Виктор Колотилкин рассказал о планах Совета на ближайшее будущее. Самых активных родителей он отметил почетными грамотами Общественной палаты и предложил учредить областной нагрудный знак для многодетных пап за верность отцовскому долгу.

Сегодня Совет насчитывает около 700 человек. Свою деятельность он начал первым в Белгородской области. В прошлом году такую же организацию создали в областном центре.

ИСТОЧНИК KP.RU