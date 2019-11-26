Белгородские росгвардейцы задержали мужчину с партией наркотиков

СЕГОДНЯ 13:34 2019-11-26T13:34:38+03:00

22-летний мужчина при задержании пытался избавиться от свертков с порошкообразным веществом

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Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 22-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, который, увидев правоохранителей, пытался избавиться от свертков с порошкообразным веществом. Молодой мужчина обвиняется в попытке распространения наркотических средств синтетического происхождения.

Росгвардейцы обратили внимание на подозрительного молодого человека в одном из частных секторов областного центра. Мужчина ходил от одного дома к другому, громко разговаривая сам с собой. Увидев приближающихся правоохранителей, он сбросил на землю 8 полиэтиленовых свертков, внутри которых оказалось порошкообразное вещество.

Учитывая все обстоятельства, на место происшествия были вызваны сотрудники наркоконтроля. В ходе беседы задержанный признался стражам правопорядка, что осуществлял «закладки». По предварительным данным, молодой человек успел оборудовать на территории областного центра девять тайников. Кроме того, при нем было обнаружено еще восемь свертков. Эксперты установили, что изъятое вещество является мефедроном общей массой более 37 граммов.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU