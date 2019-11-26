Белгород: Второй день фестиваля «Шереметевские музыкальные ассамблеи»

СЕГОДНЯ 12:47 2019-11-26T12:47:11+03:00

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27 ноября в Большом зале филармонии состоится второй концерт VIII Фестиваля «Шереметевские музыкальные ассамблеи». Концерт придется по душе ценителям вокального и хорового исполнительства. Духовная музыка, русские романсы и песни a`cappella будут исполнены академическим хором под управлением Елены Алексеевой.

Солировать будет уже знакомый белгородцам баритон, частый гость «Шереметевских музыкальных ассамблей», заслуженный артист Республики Карелия, лауреат международных конкурсов Владимир Целебровский. В программе сочинения Александра Гречанинова, Павла Чеснокова, отца Василия Зиновьева, Сергея Рахманинова, Георгия Свиридова, обработки русских народных песен и другие известные вокальные сочинения.

Событие проходит при поддержке Фонда развития классического музыкального искусства в Белгородской области.

Владимир Целебровский — выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. В разные годы являлся приглашенным солистом таких оперных театров, как Мариинский и Михайловский. Участвует в различных музыкальных проектах Мариинского театра, концертах и фестивалях в России и Европе. Ведет активную концертную деятельность. С января 2018 года – солист театра «Санкт-Петербург Опера». Заслуженный артист Республики Карелия. Лауреат международных конкурсов: «Три Века Классического романса» 2003 года, III премия; «Янтарный соловей», I премия; «Terre dei Fieschi» (Италия) 2012 года, I премия; «Весна Романса», I премия.

ИСТОЧНИК KP.RU