В пяти районах Белгородской области появился беспроводной интернет от «Ростелекома»

СЕГОДНЯ 10:46 2019-11-26T10:46:19+03:00

Теперь жителям более трех тысяч домохозяйств доступен качественный доступ в интернет при любых погодных условиях

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«Ростелеком» развернул сеть беспроводного широкополосного доступа в интернет (БШПД) в коттеджных поселках Губкинского, Прохоровского, Борисовского, Грайворонского, Корочанского районов Белгородской области.

- Мы активно развиваем сеть беспроводного широкополосного доступа в Белгородской области в районах коттеджной застройки. Чтобы у жителей малых населенных пунктов были равные возможности с горожанами, в ноябре «Ростелеком» привел высокоскоростной интернет еще в пять районов региона. Теперь вместе с доступом в Сеть абоненты могут подключить все сервисы для цифрового комфорта от «Ростелекома». Например, услуга «Видеонаблюдение» с функцией обратной голосовой связи позволяет всегда быть в курсе происходящего дома и своевременно принимать необходимые меры, - отметил Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

Абонентское оборудование для сети БШПД представляет собой роутер и малогабаритную направленную антенну, которая устанавливается на крыше или стене дома. Такое размещение обеспечивает качественный прием и передачу сигнала на частоте 5 и 6 ГГц.

Для абонентов «Ростелекома», получивших доступ к сети Интернет по технологии БШПД, провайдер разработал тарифный план «Интернет в дом Wi-Fi 2019». Он позволяет подключить сервис «Домашний Интернет» на специальных условиях.

Более подробную информацию о тарифном плане и условиях подключения можно получить по бесплатному телефону горячей линии «Ростелекома» 8-800-100-0-800, в центрах продаж и обслуживания цифрового провайдера или на сайте компании.