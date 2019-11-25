Вторник в Белгородской области обещает быть морозным

СЕГОДНЯ 15:45 2019-11-25T15:45:47+03:00

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И все же зима пришла и в Белгородский регион. Пока, правда, без снега. Синоптики обещают, что завтрашний день будет в меру холодным, по области температура составил от -4 до 1 градуса тепла. А вот ночью температура может опуститься до 13 градусов мороза.

В Белгороде будет несколько теплее: днем от 0 до 2 мороза, ночью столбик термометра покажет 8-10 градусов ниже нуля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения.

Белгородцам необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов и электрооборудования.

Также в период ледостава необходимо строго соблюдать правила безопасного поведения на водоемах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU