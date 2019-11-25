Вблизи белгородской границы задержали 8 иностранных граждан, пытающихся незаконно попасть на Украину

СЕГОДНЯ 15:10 2019-11-25T15:10:30+03:00

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На территории Белгородской области в ходе совместных действий сотрудников Управления ФСБ России по Белгородской области и Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям пресечена очередная попытка незаконного пересечения границы иностранными гражданами. Ими в районе населенного пункта Саловка Вейделевского района задержаны

8 граждан Республики Шри-Ланка, которые в обход установленных пунктов пропуска намеревались незаконно пересечь государственную границу из России в Украину для дальнейшей миграции в страны Евросоюза.

Задержанные граждане понесли наказание в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU