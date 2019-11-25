2019-11-25T13:45:29+03:00
Общество

По улице Кощеевской в селе Кощеево Белгородчины привели в порядок газораспределительные сети

Восстановление сетей стало возможным благодаря системе «Инцидент менеджмент»
Ирина ТАРАСОВА
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Жителям улицы Кощеевская села Кощеево Белгородчины привели в порядок охранную зону газораспределительных сетей. Фото пресс-службы администрации Корочанского районаЖителям улицы Кощеевская села Кощеево Белгородчины привели в порядок охранную зону газораспределительных сетей. Фото пресс-службы администрации Корочанского района
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Жители села Кощеево Корочанского района Белгородской области обратили внимание на ненадлежащий вид охранных зон газораспределительных сетей по улице Кощеевская их населенного пункта. Благодаря системе «Инцидент менеджмент», филиал местной газоснабжающей организации провел восстановление сетей уличного газопровода по улице Кощеевская. Об этом сообщила пресс-служба администрации Корочанского района.

Напомним, что система мониторинга «Инцидент менеджмент» позволяет отслеживать информационные поводы, возникающие в социальных сетях, а также реакцию граждан на действия властей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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