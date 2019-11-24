2019-11-24T13:26:04+03:00
Общество

В Старом Осколе из-за аварии затопило несколько улиц

Многоканальный телефон Староосколького водоканала не отвечает
Поделиться:
В Старом Осколе из-за аварии затопило несколько улиц.В Старом Осколе из-за аварии затопило несколько улиц.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Старооскольцы в социальных сетях бьют тревогу: по нескольким адресам отключена вода. Произошло это, очевидно, из-за коммунальной аварии, которая случилась в ночь на 24 ноября. На улице -6, вода превращается в лед, практически полностью затопило улицу Шухова, потоп грозит улице Ольминского. При этом многоканальный телефон МУП «Старооскольский водоканал» не отвечает.

Ночью горожане сообщали также, что, несмотря на то, что вода льется рекой, аварийных служб нигде не видно. Другие пишут, что все же восстановительные работы начались. Видео аварии появилось в группе ВКонтакте.

Как рассказали «КП» в аварийно-диспетчерской службе Старого Оскола, на участке аварии сейчас работают спецслужбы, чтобы устранить аварию. Предварительная причина- износ старой чугунной трубы. Аварию может быть устранена ближе к вечеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белгородской области в селе открыли детскую площадку благодаря грантовой поддержке
Директор Бессоновской школы Белгородской области отмечена медалью «За заслуги перед землей Белгородской»
Жителям Валуйского округа презентовали альманах «Возвращение»
6 многодетных семей из Шебекино Белгородской области получили почетный знак «Материнская слава»
Краеведческий музей Краснояружского района Белгородчины провел вечер памяти Героя Советского Союза Григория Добродомова
В Белгородской области задержали гражданина Украины при попытке вывезти 20 комплектов парашютно-тормозных систем
За прошедшие сутки в Белгородской области зарегистрировано 5 пожаров
В селе Стрелецкое Белгородского района ликвидирован пожар в ангаре
На выходные в Белгородской области обещают 15 градусов мороза