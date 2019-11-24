В Старом Осколе из-за аварии затопило несколько улиц

СЕГОДНЯ 13:23 2019-11-24T13:26:04+03:00

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Старооскольцы в социальных сетях бьют тревогу: по нескольким адресам отключена вода. Произошло это, очевидно, из-за коммунальной аварии, которая случилась в ночь на 24 ноября. На улице -6, вода превращается в лед, практически полностью затопило улицу Шухова, потоп грозит улице Ольминского. При этом многоканальный телефон МУП «Старооскольский водоканал» не отвечает.

Ночью горожане сообщали также, что, несмотря на то, что вода льется рекой, аварийных служб нигде не видно. Другие пишут, что все же восстановительные работы начались. Видео аварии появилось в группе ВКонтакте.

Как рассказали «КП» в аварийно-диспетчерской службе Старого Оскола, на участке аварии сейчас работают спецслужбы, чтобы устранить аварию. Предварительная причина- износ старой чугунной трубы. Аварию может быть устранена ближе к вечеру.

ИСТОЧНИК KP.RU