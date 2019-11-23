Жителям Валуйского округа презентовали альманах «Возвращение»

СЕГОДНЯ 17:50 2019-11-23T17:50:06+03:00

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В Центре культурного развития Валуек прошла презентация альманаха «Возвращение», который издается по благословению Преосвященнейшего Софрония епископа Губкинского и Грайворонского. Побывав уже 8-ми районах области, протоиерей Николай Германский с просветительской миссией посетил и Валуйский городской округ

Как рассказал валуйчанам протоиерей, рубрики альманаха точно выражают запросы ищущего правды человека: «Цивилизация», «Русская мысль», «Вера и верность», «Молитва», «Родные имена», «Чистое слово», «Светлые образы». Авторы издания ведут разговор о фундаментальных основах бытия, ищут ответы на ключевые вопросы, как каждого человека в отдельности, так и страны в целом. Вопросы цивилизации, судеб мира, геополитики соседствуют с вечными темами.

Во всех трудах сборника красной нитью проходит главная мысль о том, что мы – великий русский народ с богатейшей историей, культурой, литературой, искусством.

Николай Германский еще является и руководителем Белгородской региональной общественной организации «Культурный центр собирания русского опыта», поэтому для него важно обосновав опыт в альманахе, донести его до большего количества населения области.

ИСТОЧНИК KP.RU