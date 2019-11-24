В Белгородской области в селе открыли детскую площадку благодаря грантовой поддержке

СЕГОДНЯ 15:33 2019-11-24T15:33:21+03:00

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В хуторе Городище Алексеевского городского округа Белгородской области открыли детскую игровую площадку. Инициатива жителей хутора получила грантовую поддержку благодаря победе в областном конкурсе проектов, реализуемых ТОС.

На праздничное мероприятие пришли счастливые родители и довольные дети. С радостным событием собравшихся поздравила заместитель главы администрации Алексеевского городского округа Ольга Спивакова, сообщила пресс-служба администрации Алексеевского городского округа.

По традиции на торжественной церемонии была перерезана красная ленточка. А после открытия местная детвора с удовольствием принялась осваивать новый игровой городок.

ИСТОЧНИК KP.RU