6 многодетных семей из Шебекино Белгородской области получили почетный знак «Материнская слава»
Торжественная церемония состоялась в Центре культурного развития
6 многодетных семей из Шебекино Белгородской области получили почетный знак «Материнская слава». Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа
Изменить размер текста:
В День матери шесть многодетных матерей из Шебекинского городского округа получили почетный знак «Материнская слава». Торжественная церемония прошла в Шебекинском центре культурного развития. Об этом сообщила пресс-служба администрации Шебекинского городского округа. Этот знак присуждается за особый вклад в воспитание и развитие детей, сохранение семейных традиций и укрепление института семьи в обществе. Традиционно церемония вручения почетного знака проходит два раза в год: в мае – в Международный день семьи и в ноябре – в канун Дня матери.
ИСТОЧНИК KP.RU