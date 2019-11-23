2019-11-23T17:21:41+03:00
Общество

6 многодетных семей из Шебекино Белгородской области получили почетный знак «Материнская слава»

Торжественная церемония состоялась в Центре культурного развития
Ирина ТАРАСОВА
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6 многодетных семей из Шебекино Белгородской области получили почетный знак «Материнская слава». Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа6 многодетных семей из Шебекино Белгородской области получили почетный знак «Материнская слава». Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа
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В День матери шесть многодетных матерей из Шебекинского городского округа получили почетный знак «Материнская слава». Торжественная церемония прошла в Шебекинском центре культурного развития. Об этом сообщила пресс-служба администрации Шебекинского городского округа. Этот знак присуждается за особый вклад в воспитание и развитие детей, сохранение семейных традиций и укрепление института семьи в обществе. Традиционно церемония вручения почетного знака проходит два раза в год: в мае – в Международный день семьи и в ноябре – в канун Дня матери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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