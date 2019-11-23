В Белгородской области задержали гражданина Украины при попытке вывезти 20 комплектов парашютно-тормозных систем

СЕГОДНЯ 10:47 2019-11-23T10:47:24+03:00

В Белгородской области задержали гражданина Украины при попытке вывести 20 комплектов парашютно-тормозных систем. Фото: "КП" Архив

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В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Белгородской области перекрыт канал контрабандной поставки продукции военного назначения из России на Украину. Так, при попытке незаконно вывезти с территории РФ на Украину 20 комплектов парашютно-тормозных систем ПТК-12545-70, входящих в комплектацию военных самолетов типа «Су», был задержан гражданин Украины Ч., 1964 года рождения.

Выяснилось, что при участии задержанного гражданина организаторы контрабандной деятельности впоследствии планировали доставить парашютно-тормозные системы в третьи страны.

В результате следственных действий сформирована исчерпывающая доказательственная база о противоправной деятельности фигуранта по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

Приговором Свердловского районного суда гражданин Ч. признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU