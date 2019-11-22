2019-11-22T17:02:29+03:00
Общество

Белгородский спортивный тренер подозревается в хищении 250 тысяч рублей

Деньги были выделены на проведение тренировочных сборов
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородский спортивный тренер подозревается в хищении 250 тысяч рублей.Белгородский спортивный тренер подозревается в хищении 250 тысяч рублей.Фото: "КП" Архив
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Как сообщили в отделе экономической безопасности и противодействия УВМД России по Белгороду, в отношении спортивного тренера, который подозревается в хищении 250 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело. Деньги были выделены на тренировочные сборы, но данное мероприятие подозреваемый не проводил, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

По данным «Белгород №1», тренер спортивной школы присвоил деньги, предназначенные на поездку белгородских пловцов на соревнования. Были публикации в СМИ, где на него жаловались коллеги, но это ни к чему конкретному не привело.

В пресс-службе УМВД России Белгорода сообщают, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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