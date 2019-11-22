Белгородка-пенсионерка отсудила у супермаркета 3000 рублей за досмотр сумочки

СЕГОДНЯ 15:49 2019-11-22T15:49:46+03:00

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3 тысячи рублей – такова моральная компенсация за незаконный досмотр сумочки. Эту сумму пожилая белгородка через суд потребовала выплатить за незаконный досмотр ее дамской сумочки. Женщина купила буханку хлеба и сметану, после чего ее вынудили предъявить для досмотра небольшую сумку. Покупательница отказалась, но дорогу ее задержали у выхода. Все это происходило на глазах соседей небольшого поселка, где живет женщина. И в результате дома у нее случился гипертонический криз.

Свое поведение сотрудники магазина и директор, который задержал пожилую женщину у выхода, объяснили утренней кражей. Суд допросил свидетелей инцидента, ознакомился с записями видеокамер и пришел к выводу, что действия сотрудников магазина действительно были чрезмерными, а возникший конфликт привел к ухудшению состояния истицы.

ИСТОЧНИК KP.RU