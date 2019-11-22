2019-11-22T20:27:40+03:00
Общество

За прошедшие сутки в Белгородской области зарегистрировано 5 пожаров

Огнём повреждены два автомобиля
Ирина ТАРАСОВА
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За прошедшие сутки в Белгородской области зарегистрировано 5 пожаров. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской областиЗа прошедшие сутки в Белгородской области зарегистрировано 5 пожаров. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области
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На территории Белгородской области от огня пострадало 2 автомобиля. Так, 21 ноября поступило сообщение о пожаре по улице Сосновая в селе Драгунское Белгородского района. В результате полностью сгорел автомобиль «ВАЗ-2107». Предполагаемая причина - неисправность узлов и механизмов транспортного средства. Для ликвидации пожара привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 4.

В этот же день поступило сообщение о пожаре по улице Комсомольская в городе Старый Оскол Белгородской области. В административном здании Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского на площади 4 м. кв. огнём повреждена рабочая документация.. Для ликвидации пожара привлекались дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 7, дежурный караул муниципальной пожарной части № 59, поисково-спасательная служба Старооскольского городского округа. Из здания было эвакуировано – 40 человек.

В полдень поступило сообщение о пожаре на автодороге «Чернянка - Старый Оскол» Чернянского района. Горел автомобиль «Ситроен С4». Огнём поврежден моторный отсек и лобовое стекло. Предполагаемая причина пожара неисправность узлов и механизмов транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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