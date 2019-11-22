2019-11-22T10:16:31+03:00
Общество

На Лебединском ГОКе - плановые учения

Накануне комбинат успешно справился с воображаемым пожаром
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Фото: Оксана ИвашеваФото: Оксана Ивашева
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По условиям тренировки, в 13.59 на пульт диспетчера поступил сигнал об условном возгорании на втором этаже административного здания. После срабатывания пожарной сигнализации сотрудники, находившиеся внутри, организовано и быстро покинули помещение. Спустя несколько минут пожарный расчет прибыл к месту происшествия, а в 14:08 условный очаг возгорания уже был ликвидирован.

Учения показали, что работники комбината и представители спецслужб в чрезвычайной ситуации сработали чётко, слажено и профессионально. Всего же, с начала 2019 года на ЛГОКе прошло более 100 учебных тревог и тренировок по эвакуации людей из зданий при возникновении пожара.

Плановые учения на комбинате проводятся регулярно, позволяют работникам быть готовыми к нештатным ситуациям и оперативно на них реагировать. А обеспечение безопасных условий труда и охраны здоровья работников - ключевой приоритет, - подчёркивают в компании «Металлоинвест», куда входит ЛГОК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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