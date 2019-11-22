В поселке Маслова Пристань Белгородской области открыт новый сквер

СЕГОДНЯ 14:02 2019-11-22T14:02:43+03:00

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В Шебекинском городском округе разбили сквер у Братской могилы советских воинов в поселке Маслова Пристань. Реконструкция общественного пространства стала возможной благодаря реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», а также активной гражданской позиции жителей поселка. В рамках благоустройства общественной зоны построены тротуарные дорожки, объединившие в один комплекс памятники воинам, погибшим при освобождении поселка, односельчанам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны и героям - комсомольцам.

В новом сквере установлены светильники уличного освещения. Заменены мемориальные плиты с именами погибших воинов. На территории памятника высажено около 100 деревьев и кустарников, сообщила пресс-служба администрации Шебекинского городского округа. Собравшиеся на открытие сквера почтили минутой молчания память павших героев. Церемония открытия мемориального комплекса завершилась возложением цветов.

ИСТОЧНИК KP.RU