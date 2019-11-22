2019-11-22T11:02:57+03:00
Звезды

Юный музыкант из города Губкин выступил в московском «Башмет-центре»

Культурно-образовательный проект «Класс от маэстро» собрал дарования нескольких областей России
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: пресс-служба администрации Губкинского городского округа.Фото: пресс-служба администрации Губкинского городского округа.
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По информации управления культуры Губкинского городского округа, на площадке «Башмет-центра» (город Москва) в рамках XIX Международного фестиваля ArsLonga и культурно-образовательного проекта в сфере музыкального искусства «Класс от маэстро», реализуемого Благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» состоялся концерт «Юные таланты России». Юные музыканты из Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Оренбургской и Ярославской областей исполнили произведения Сергея Рахманинова, Йозефа Гайдна, Феликса Мендельсона, Генриха Эрнста и других композиторов. Среди юных дарований был и Полосаев Никита, ученик 8 класса детской музыкальной школы №1» Губкина, многократный лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, сообщила пресс-служба администрации Губкинского городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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