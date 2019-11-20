На Белгородскую область надвигается зима

СЕГОДНЯ 18:10 2019-11-20T18:10:10+03:00

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Уже с завтрашнего дня, 21 ноября, по прогнозам белгородских синоптиков, Белгородская область еще на шаг приблизится к зиме. На территории региона переменная облачность. Ночью возможен небольшой снег, а вот днем пока без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Морозы укрепляют свои позиции: температура воздуха по области ночью 4-9 градусов мороза, днем – от 1 до 6 градусов со знаком минус. В областном центре не намного теплее: ночью - 5-7º мороза, днем от 2 до 4º мороза.

Сотрудники регионального ГУ МЧС рекомендуют водителям не разгоняться на дорогах, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать ПДД, заранее снижать скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам. Особое внимание нужно уделить ночным поездкам на личном авто, а по возможности отказаться от них.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения 112, единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU