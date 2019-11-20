2019-11-20T18:10:10+03:00
Общество

На Белгородскую область надвигается зима

По прогнозам синоптиков, к концу недели ожидаются морозы и снег
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
В Белгородской области ожидается небольшой снег и морозы.В Белгородской области ожидается небольшой снег и морозы.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Изменить размер текста:

Уже с завтрашнего дня, 21 ноября, по прогнозам белгородских синоптиков, Белгородская область еще на шаг приблизится к зиме. На территории региона переменная облачность. Ночью возможен небольшой снег, а вот днем пока без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Морозы укрепляют свои позиции: температура воздуха по области ночью 4-9 градусов мороза, днем – от 1 до 6 градусов со знаком минус. В областном центре не намного теплее: ночью - 5-7º мороза, днем от 2 до 4º мороза.

Сотрудники регионального ГУ МЧС рекомендуют водителям не разгоняться на дорогах, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать ПДД, заранее снижать скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам. Особое внимание нужно уделить ночным поездкам на личном авто, а по возможности отказаться от них.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения 112, единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белгороде задержали преступника, находившегося в федеральном розыске
В Старом Осколе легковушка столкнулась с доставлявшей в больницу пациента скорой помощью
В Старом Осколе взыскали крупный долг за теплоэнергию
При попытке пересечь белгородскую границу задержали граждан Афганистана с тремя детьми
В Белгородском районе завершился проект «Ты не один!»
При въезде в село Агошевка Белгородской области появился сквер
В Белгородской области вор в надежде скрыть следы преступления поджег дом
В Белгородской области полицейские нашли похитителей сигнальных знаков из леса
В Белгородской области в отношении предполагаемого виновника ДТП с тремя погибшими возбуждено уголовное дело
Белгородские энергетики за 9 месяцев ввели в работу 47 МВА новой мощности
В Белгороде экс-сотрудника уголовного розыска обвиняют в том, что он сломал задержанному три ребра
В Белгородской области иномарка сбила на переходе женщину с двумя детьми
Банк УРАЛСИБ отменил комиссию за обслуживание кредитной карты «Энерджинс» при обороте от 5 тысяч рублей
В Шебекинском городском округе Белгородчины создан музей под открытым небом
Где ограничат движение в Старом Осколе
«Стальное дерево» помогло открыть современную спортивную площадку в селе Белгородской области
За неделю в Белгородской области оштрафовали более 900 пешеходов
В Белгородской области пешехода подозревают в нападении на инспектора ДПС