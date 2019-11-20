В Старом Осколе легковушка столкнулась с доставлявшей в больницу пациента скорой помощью

СЕГОДНЯ 17:56 2019-11-20T17:56:49+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие случилось 20 ноября около 15 часов 30 минут на улице Шухова в микрорайоне Конева города Старый Оскол. По предварительным данным, 23-летняя девушка на «Ладе Приоре» при проезде регулируемого перекрестка на разрешающий сигнал светофора не пропустила скорую помощь с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. В результате столкновения автомобиль «Луидор», в котором находились 24-летняя пациентка с матерью, перевернулся на бок.

Предварительно, в результате ДТП травмы получил фельдшер скорой помощи – мужчина 1985 года рождения. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, его доставили в больницу. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU