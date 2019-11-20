2019-11-20T19:23:48+03:00
Общество

В Белгороде задержали преступника, находившегося в федеральном розыске

Мужчина скрывался от наказания за мошенничество
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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В Белгороде транспортные полицейские и сотрудники оперативного отдела федеральной службы исполнения наказания поймали 31-летнего жителя Курской области. Мужчина находился в федеральном розыске.

Злоумышленник ехал на поезде от станции Ржава. Его задержали на платформе железнодорожного вокзала в Белгороде.

Как сообщает пресс-служба Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте, еще с 2016 года мужчина находился в федеральном розыске за уклонение от отбывания наказания в виде обязательных работ сроком 300 часов. Такое наказание ему назначили за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ – мошенничество с причинением значительного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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