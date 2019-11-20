2019-11-20T17:21:16+03:00
Общество

В Старом Осколе взыскали крупный долг за теплоэнергию

Всего сумма долга составила более 620 тысяч рублей
Ирина ТАРАСОВА
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В Старом Осколе взыскали крупный долг за теплоэнергию. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.В Старом Осколе взыскали крупный долг за теплоэнергию. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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Старооскольские судебные приставы взыскали крупный долг в пользу теплоснабжающей организации. По решению Арбитражного суда Белгородской области одно из старооскольских товариществе собственников жилья должно было выплатить задолженность за потребление теплоэнергии в размере более 620 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил о последствиях несвоевременного исполнения требований исполнительного документа.

Но в сроки, установленные для добровольного исполнения, задолженность не была оплачена. Установив имущественное положение должника, пристав обратил взыскание на денежные средства, поступающие на его расчетные счета. Кроме этого оказалось, что сам должник является взыскателем по нескольким исполнительным производствам. И в его пользу были взысканы денежные средства, которые находились на расчетном счете районного отдела судебных приставов. Таким образом, основная сумма долга в размере 484 тысяч рублей была погашена. Оставшаяся часть задолженности, а также исполнительский сбор в размере 28 тысяч рублей оплачены должником, сообщает пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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