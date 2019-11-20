При въезде в село Агошевка Белгородской области появился сквер

СЕГОДНЯ 15:45 2019-11-20T15:45:51+03:00

Сквер разбит вокруг обелиска в память об агошевцах, сражавшихся и погибших за Родину

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На въезде в село Агошевка Валуйского городского округа Белгородчины появился мемориал в память об односельчанах, погибших на фронтах Первой Мировой и Великой Отечественной войн. За короткое время на возвышенности заброшенного пустыря возник обелиск из гранита, на котором нанесены имена 36 погибших. Вокруг обелиска выложена площадка, к которой ведут 6 ступеней. Также здесь разбит небольшой сквер.

Высажено 30 штук кустарников, периметр площадки засажен 24 корнями роз, за памятным камнем зазеленели 6 подрощенных туй. Справа и слева от мемориала установлены уличные скамьи. Об этом сообщила пресс-служба администрации Валуйского городского округа.

Памятное место возникло по идее уроженки Агошевки - краеведа Галины Прядка. Идея была поддержана участниками ТОС «Первоцвет», границы которого охватывают всю Агошевку. Дальнейшее благоустройство шло за счет гранта, полученного участниками ТОС «Первоцвет» за победу в ежегодном областном конкурсе проектов, реализуемых территориальными общественными самоуправлениями в муниципальных образованиях Белгородской области в 2019 году.

Сквер планируется открыть в торжественной обстановке в ходе проведения праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU