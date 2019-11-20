2019-11-20T09:15:21+03:00
Общество

Где ограничат движение в Старом Осколе

По улице Мебельная и проспекту Комсомольский временно не будет ходить автотранспорт
Ирина ТАРАСОВА
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Где ограничат движение в Старом Осколе. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округаГде ограничат движение в Старом Осколе. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа
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По 26 ноября 2019 года в связи с проведением работ по ремонту аварийного участка водопроводной сети МУП «Старооскольский водоканал» ограничено движение автомобильного транспорта по улице Мебельная (район дома № 7). По 29 ноября в связи с проведением работ по ремонту кабельной сети Старооскольскими электрическими сетями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» ограничено движение автотранспорта по проспекту Комсомольский в районе пешеходного перехода ТЦ «Арбат» и ТЦ «Линия». Об этом сообщила пресс-служба администрации Старооскольского городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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