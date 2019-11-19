За неделю в Белгородской области оштрафовали более 900 пешеходов

СЕГОДНЯ 17:55 2019-11-19T17:55:04+03:00

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В Белгородской области с 13 по 22 ноября проходит оперативно-профилактическая операция «Пешеход». Сотрудники ГИБДД и других подразделений полиции вместе с общественниками несут дежурство утром и вечером.

- Особое внимание уделено местам концентрации ДТП с участием пешеходов. По данным региональной Госавтоинспекции, пик таких автоаварий приходится на период времени с 17 до 23 часов, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

За неделю к административной ответственности привлекли более 900 пешеходов. Из них 868 перебегали дорогу в неположенном месте, 91 – были замечены в темное время суток вне населенных пунктов без световозвращателей. И за одно, и за другое нарушения предусмотрен штраф в 500 рублей. Не остались без внимания и водители. За непредоставление преимущества пешеходам составлено 406 протоколов. Автомобилистам грозят штрафы побольше – в полторы тысячи рублей.

Сотрудники ГИБДД призывают участников дорожного движения быть дисциплинированным, внимательными и вежливыми друг к другу. Водителей просят притормаживать перед «зеброй», пешеходов – смотреть по сторонам. Прежде, чем ступить на переход, стоит также снять капюшон, убрать зонт и вытащить наушники. Иначе вы можете просто не заметить приближающийся автомобиль. Особенно бдительными следует быть при движении в туман. Напомним, 18 ноября неблагоприятные погодные условия стали сопутствующей причиной ДТП в Белгородском районе. При столкновении фуры с «пятеркой» погибли сразу три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU