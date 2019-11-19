2019-11-19T17:55:04+03:00
Общество

За неделю в Белгородской области оштрафовали более 900 пешеходов

Большинство из них перебегали дорогу в неположенном месте
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
..Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Белгородской области с 13 по 22 ноября проходит оперативно-профилактическая операция «Пешеход». Сотрудники ГИБДД и других подразделений полиции вместе с общественниками несут дежурство утром и вечером.

- Особое внимание уделено местам концентрации ДТП с участием пешеходов. По данным региональной Госавтоинспекции, пик таких автоаварий приходится на период времени с 17 до 23 часов, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

За неделю к административной ответственности привлекли более 900 пешеходов. Из них 868 перебегали дорогу в неположенном месте, 91 – были замечены в темное время суток вне населенных пунктов без световозвращателей. И за одно, и за другое нарушения предусмотрен штраф в 500 рублей. Не остались без внимания и водители. За непредоставление преимущества пешеходам составлено 406 протоколов. Автомобилистам грозят штрафы побольше – в полторы тысячи рублей.

Сотрудники ГИБДД призывают участников дорожного движения быть дисциплинированным, внимательными и вежливыми друг к другу. Водителей просят притормаживать перед «зеброй», пешеходов – смотреть по сторонам. Прежде, чем ступить на переход, стоит также снять капюшон, убрать зонт и вытащить наушники. Иначе вы можете просто не заметить приближающийся автомобиль. Особенно бдительными следует быть при движении в туман. Напомним, 18 ноября неблагоприятные погодные условия стали сопутствующей причиной ДТП в Белгородском районе. При столкновении фуры с «пятеркой» погибли сразу три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Стальное дерево» помогло открыть современную спортивную площадку в селе Белгородской области
В Белгородской области пешехода подозревают в нападении на инспектора ДПС
Новогодние подарки клиентам «Ростелекома» в онлайн-игре «Целься в приз»
Горноспасательные службы России провели совещание в Губкине
Участник государственной лотереи из Белгородской области выиграл 4,7 миллионов рублей
В Белгородской области начнут клонировать посадочный материал
В белгородском зоопарке появился новый пушистик-кенгуру
В Алексеевском городском округе закроют железнодорожный переезд возле села Колтуновка
Банк УРАЛСИБ предлагает коробочный продукт от «УРАЛСИБ Страхование» «ДМС. Здоровый коллектив»
Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2019 года в соответствии с РСБУ
Белгород стоит в пробках из-за тумана
В аппарате белгородского губернатора кадровые перемены
В Белгороде наркополицейские предотвратили сбыт крупной партии героина
Под Белгородом при столкновении молоковоза с легковушкой погибли три человека
В Белгородском районе организован консультативный пункт для выпускников-сирот
В Белгороде агрессивный пассажир ранил ножом водителя маршрутки
В селе Илек-Пеньковка Белгородчины прошел праздник «Медовое вдохновение»
Белгородка Лариса Барбар стала лауреатом премии первого наркома просвещения Луначарского
В Росгвардии вспоминали погибших товарищей
В новооскольской центральной библиотеке прошел конкурс чтецов
Празднуют ли в Белгороде День рождения Деда Мороза
В селе Дроновка Белгородской области построили храм