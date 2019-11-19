2019-11-19T17:06:22+03:00
Общество

В Белгородской области пешехода подозревают в нападении на инспектора ДПС

Нарушитель агрессивно отреагировал на замечание полицейского и набросился на него
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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Инцидент произошел 5 ноября в центре поселка Ровеньки. По предварительным данным, в ходе патрулирования улиц сотрудники ДПС заметили пешехода, который пересекал проезжую часть дороги в неположенном месте. На замечание автоинспекторов мужчина отреагировал агрессивно. Пытаясь скрыться от полицейских, он повредил одному из них обмундирование и ударил головой в грудь.

Валуйский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Белгородской области возбудил в отношении 44-летнего жителя Ровеньского района уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Мужчина рискует лишиться свободы на срок до пяти лет. Кроме того, по данным пресс-службы УМВД России по Белгородской области, пешеходу выписали административный протокол за нарушение ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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