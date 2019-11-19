2019-11-19T15:03:51+03:00
Общество

Участник государственной лотереи из Белгородской области выиграл 4,7 миллионов рублей

Сегодня удача улыбнулась одному из жителей области
Ирина ТАРАСОВА
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Участник государственной лотереи из Белгородской области выиграл 4,7 миллионов рублей.Участник государственной лотереи из Белгородской области выиграл 4,7 миллионов рублей.Фото: "КП" Архив
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Сегодня, 19 ноября, удача улыбнулась одному из жителей Белгородской области. По итогам государственной лотереи он выиграл суперприз в размере 4 741 408 рублей.

Напомним, что тиражи гослотереи проходят пять раз в день. По правилам, чтобы стать обладателем суперприза, необходимо угадать все числа в первом и втором полях билета. Выигрышной оказалась следующая комбинация: 18, 01, 08, 03, 36 в первом поле билета и 01 — во втором. По какому принципу участник из Белгорода выбирал эти числа, станет известно, когда новоиспеченный миллионер обратится за выигрышем в лотерейный центр.

Поздравляем нового победителя и ждем его для оформления выигрыша! Уточнить всю информацию о получении выигрыша можно по телефону 8 900 555-00-55.

ИСТОЧНИК KP.RU

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