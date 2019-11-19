В Белгородской области начнут клонировать посадочный материал

СЕГОДНЯ 14:31 2019-11-19T14:31:36+03:00

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На совещании с участием специалистов лаборатории биотехнологии растений НИУ «БелГУ» и представителей департамента строительства и транспорта области обсуждали вопрос микроклонального размножении. Получать высококачественные растения с однородной генетикой позволяет новый метод клонирования посадочного материала.

Также в департаменте считают, что новый метод выращивания посадочного материала в пробирке позволит не тратить много времени на селекцию и значительно увеличит коэффициент размножения растений. Также на встрече были выбраны растения для клонирования на территории белгородского региона и утверждена схема взаимодействия с теми питомниками, которые станут площадками для разведения продукции НИУ «БелГУ».

ИСТОЧНИК KP.RU