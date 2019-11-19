2019-11-19T13:46:25+03:00
Общество

В белгородском зоопарке появился новый пушистик-кенгуру

Самочка кенгуру по имени Гранди приехала в белгородский зоопарк из Санкт-Петербурга
Ирина ТАРАСОВА
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Фото сообщества "Белгородский зоопарк" ВКонтакте.Фото сообщества "Белгородский зоопарк" ВКонтакте.
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Самочка кенгуру по имени Гранди приехала в белгородский зоопарк из Санкт-Петербурга. Родилась она этим летом.Ее приобрети в специализированном магазине. Дорогу она перенесла хорошо и теперь обживается в отдельном вольере, сообщают в группе сообщества «Белгородский зоопарк» ВКонтакте. Представители зоопарка также рассказали, что она пока находится на местном карантине.

Напомним, что в зоопарке у местной пары Беннетта в этом году родился малыш. И сотрудники надеются, что белгородская популяция кенгуру будет продолжать расти. Кстати, кенгуру Беннетта относится к группе сумчатых млекопитающих. Вид является эндемиком Австралии, но легко адаптируется к различным условиям обитания.

С 5 ноября белгородский зоопарк ушел на осеннее-зимние каникулы, которые продлятся 4,5 месяца. Животные переехали на зимовку в закрытые вольеры или отапливаемые помещения. Но на новогодние каникулы, обещают в зоопарке, будет сделан подарок горожанам – зоопарк откроют, чтобы весело встретить Новый год и провести каникулы вместе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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