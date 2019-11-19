Горноспасательные службы России провели совещание в Губкине

СЕГОДНЯ 16:05 2019-11-19T16:05:42+03:00

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На базе филиала ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» в городе Губкин Белгородской области было проведено совещание с заместителями командиров горноспасательных отрядов со всех регионов Российской Федерации.На совещании проработаны вопросы по совершенствованию профессиональной подготовки горноспасателей и организации выполнения горноспасательных работ.

Проведено ознакомление с подразделениями и опасными производственными объектами, дислоцированными на территории Белгородской области. Сделан анализ и всесторонний разбор аварий, произошедших за текущий год на шахтах и рудниках России.

Напомним: профессиональные горноспасательные службы и формирования создаются для выполнения горноспасательных работ и работ неаварийного характера, требующих применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и (или) горноспасательного оснащения.

ИСТОЧНИК KP.RU