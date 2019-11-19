2019-11-19T11:07:21+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2019 года в соответствии с РСБУ

По итогам 9 месяцев 2019 года чистая прибыль Банка составила 11,4 млрд руб. против 7,5 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Чистые процентные доходы за 9 месяцев 2019 года составили 31,2 млрд руб. против 25,0 млрд руб. годом ранее
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В 3 квартале 2019 года активы Банка увеличились на 38,8 млрд руб. по сравнению с предыдущим кварталом и достигли 517,6 млрд руб., в том числе чистая ссудная задолженность – 311,7 млрд руб., вложения в финансовые активы – 118,2 млрд руб.

Капитал Банка по итогам 3 квартала 2019 года достиг 56,8 млрд руб. Все обязательные нормативы выполнялись Банком с существенным запасом.

Подробная информация на сайте Банка www.uralsib.ru или по телефону 8 800 250 57 57. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.2015г.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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