В аппарате белгородского губернатора кадровые перемены

СЕГОДНЯ 09:34 2019-11-19T09:34:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В аппарате белгородского губернатора Евгений Савченко – новые кадровые назначения. На должность руководителя администрации губернатора Белгородской области с 13 ноября назначена замруководитель администрации – начальник контрольного управления администрации Елена Долманова.

В пресс-службе правительства региона сообщают, что Елена Долманова продолжит работу в качестве заместителя руководителя администрации губернатора – начальника контрольного управления.

Напомним, ранее глава администрации губернатора Владимир Перцев покинул должность и занял пост первого заместителя главы администрации Белгородской области. Ему прочат место главы района.

Напомним, что предшественника Владимира Перцева арестовали прямо в рабочем кабинете при получении взятки. Дело Анатолия Попкова расследуют в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU