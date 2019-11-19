2019-11-19T09:34:44+03:00
Общество

В аппарате белгородского губернатора кадровые перемены

Новым руководителем администрации стала женщина
Ирина ТАРАСОВА
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В аппарате белгородского губернатора кадровые перемены.В аппарате белгородского губернатора кадровые перемены.Фото: "КП" Архив
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В аппарате белгородского губернатора Евгений Савченко – новые кадровые назначения. На должность руководителя администрации губернатора Белгородской области с 13 ноября назначена замруководитель администрации – начальник контрольного управления администрации Елена Долманова.

В пресс-службе правительства региона сообщают, что Елена Долманова продолжит работу в качестве заместителя руководителя администрации губернатора – начальника контрольного управления.

Напомним, ранее глава администрации губернатора Владимир Перцев покинул должность и занял пост первого заместителя главы администрации Белгородской области. Ему прочат место главы района.

Напомним, что предшественника Владимира Перцева арестовали прямо в рабочем кабинете при получении взятки. Дело Анатолия Попкова расследуют в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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