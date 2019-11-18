Под Белгородом при столкновении молоковоза с легковушкой погибли три человека

18 Нояб. 19:03 2019-11-18T19:32:58+03:00

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В понедельник, 18 ноября, в Белгородском районе на шестнадцатом километре трассы «Крым – Комсомольский – Красиво» в четвертом часу дня произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 53-летний водителя, управляя молоковозом марки «Скания», обгоняя в тумане двигавшийся впереди транспорт, выехал на встречную полосу, и врезался в «ВАЗ 2105» под управлением 64-летнего мужчины. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили о трех погибших в результате столкновения. От полученных травм на месте происшествия скончались водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров, личности которых сейчас устанавливаются.

На месте происшествия еще работает следственно-оперативная группа. Сотрудники ГИБДД регулируют объезд. Региональная Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении в туман, особенно вблизи пешеходных переходов. Автомобилистов просят выбирать безопасную скорость, держать дистанцию и интервал, не рисковать, совершая опасные маневры. Не забывайте также включать ближний свет фар и противотуманки. Перед поездкой проверьте исправность «дворников» и наличие стеклоочистительной жидкости.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU