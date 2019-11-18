Белгородка Лариса Барбар стала лауреатом премии первого наркома просвещения Луначарского

18 Нояб. 16:51 2019-11-18T16:51:10+03:00

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Начальник филармонического отдела Белгородской государственной филармонии Лариса Барбар 16 ноября стала лауреатом премии имени Анатолия Луначарского. Престижной награды в номинации «Работник концертной организации» белгородка была удостоена на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Собравшихся приветствовал министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.

Лариса Барбар работает в Белгородской филармонии 23 года. Благодаря ее труду белгородским любителям музыки доступно более 39 разнообразных абонементных программ для детей и взрослых. Кроме того Лариса Николаевна является организатором всех гастрольных туров творческих коллективов Белгородской филармонии, ею инициированы многие проекты в области музыкального искусства, направленные на развитие и популяризацию академической музыки, как в Белгородской области и в городах РФ, так и в рамках международного творческого сотрудничества.

Отметим, что премия имени Анатолия Луначарского учреждена дирекцией Санкт-Петербургского международного культурного форума в 2015 году для поощрения работников культуры. Она присуждается лучшим представителям нетворческих профессий, работающим в учреждениях культуры Российской Федерации. Имя первого наркома просвещения Анатолия Луначарского подчеркивает главную цель премии — уделить внимание рядовым труженикам сферы культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU