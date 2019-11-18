В Росгвардии вспоминали погибших товарищей

18 Нояб. 16:03 2019-11-18T16:03:06+03:00

Встреча с матерями и вдовами военнослужащих и сотрудников прошла в канун Дня матери

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В канун Дня матери росгвардейцы рассказали о социальных льготах и гарантиях для семей правоохранителей, отдавших жизни в борьбе за закон и справедливость. Прошел траурный митинг и панихида в память о сослуживцах, к мемориалу участникам локальных войн и конфликтов были возложены цветы.

Во встрече приняли участие представители регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» и Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества. Обсуждали также вопросы предоставления медицинской, юридической, социальной помощи матерями и вдовами военнослужащих и сотрудников.

Заместитель начальника Управления Росгвардии по Белгородской области полковник Василий Ермоленко подчеркнул:

- Двадцать три семьи военнослужащих и сотрудников области находится на попечении регионального управления Росгвардии. Мы помним о наших безвозвратно ушедших коллегах и готовы оказывать их семьям посильную помощь в решении социальных и бытовых вопросов.

Мероприятие продолжилось в храме Преподобного Серафима Саровского, где руководитель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Белгородской митрополии протоиерей Виктор Кравец отслужил панихиду по безвременно ушедшим из жизни стражам порядка, после чего присутствующие продолжили общение за поминальной трапезой.

ИСТОЧНИК KP.RU