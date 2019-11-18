Празднуют ли в Белгороде День рождения Деда Мороза

18 Нояб. 15:19 2019-11-18T15:52:11+03:00

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День рождения Деда Мороза на этот раз в Белгороде отмечают более чем скромно. Ни тебе подарков, ни поздравлений. Лишь шуточный обмен приветствиями, где главным является вопрос: «А не заблудился ли Дедушка Мороз?». Ведь погода стоит аномально теплая вот уже которую неделю. А новогодние праздники – не за горами, 18 ноября дает отсчет времени, оставшегося до Нового года.

Не отмечают День рождения и в Белгородской резиденции Деда Мороза. Но к встрече Нового года готовятся всерьез. И обещают, что в этот раз кроме веселого Дедушки Мороза и задорной бабы Яги гостей ждут квест-игра, посещение Терема Деда Мороза, катание на горке, новогодняя почта. И угощать в усадьбе обещают знатно: настоящей русской кашей и душистым чайком с вкуснейшим кексом.

А вот в Великом Устюге праздник в самом разгаре. Его устроители сообщают, что к имениннику в гости приедет внучка Снегурочка аж из Костромы. По традиции, задолго до даты рождения Деда Мороза, в Великом Устюге открывают огромный почтовый ящик, куда детвора, местные жители и туристы опускают поздравления любимому зимнему волшебнику. Нередко в этот день Дедушка Мороз получает первые письма и с пожеланиями подарков к Новому году.

В Белгороде старт новогодним праздникам будет дан только в декабре. Что ж, осталось немного подождать, чтобы узнать, какие сюрпризы приготовил нынешний праздник. Но вдруг кому-то все же посчастливиться встретить сегодня Дедушку Мороза?

ИСТОЧНИК KP.RU