В новооскольской центральной библиотеке прошел конкурс чтецов

18 Нояб. 15:49 2019-11-18T15:49:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Центральной библиотеке Нового Оскола прошел конкурс чтецов в рамках празднования 100-летия Первой Конной армии, сообщила пресс-служба Новооскольского округа. Свое поэтическое мастерство на суд жюри представили 29 юных новооскольцев от 9 до 14 лет.

Каждый из ребят прочитал наизусть стихотворение о событиях гражданской войны, продемонстрировал мастерство и понимание того, что читает. Выразительно, проникновенно звучали блестящие творения Эдуарда Багрицкого, Евгения Евтушенко, Александра Твардовского, Марины Цветаевой, Максимилиана Волошина, Ивана Шамова, Михаила Светлова, Сергея Бехтеева и многих других.

Пока жюри совещалось и принимало ответственное решение, для участников конкурса и зрителей выступил самодеятельный театр эстрадных миниатюр "Супер Бабушки и Дед" под руководством Татьяны Литвиновой. Выступление творческого коллектива было отмечено зрителями дружными аплодисментами и букетов цветов.

ИСТОЧНИК KP.RU