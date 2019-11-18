В селе Илек-Пеньковка Белгородчины прошел праздник «Медовое вдохновение»

18 Нояб. 17:15 2019-11-18T17:15:30+03:00

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Праздник «Медовое вдохновение» подготовили работники культуры села Илек-Пеньковка Краснояружского района Белгородской области. Мероприятие прошло в рамках реализации авторского проекта «Сладкое золото Илек – Пеньковки», сообщила пресс-служба администрации района.

Ведущая рассказала присутствующим об истории возникновения пчеловодства, о значении меда в жизни человека и его полезных свойствах. Компетентное жюри определило победителей конкурса «Укрась мини-улей» участников клуба «Веселый улей».

На празднике звучали стихотворения о пчелах и меде, участники театра «Теремок» показали инсценировку басни Сергея Михалкова «Муха и пчела», танцевальный коллектив «Карамелька» Сергиевского поселения исполнил танец пчелок, прозвучала песня «Пчелки». Библиотекарь провела викторину для ребят «Юный пчеловод», в котором победителем стала ученица 9 класса местной школы Ольга Ивашина.

ИСТОЧНИК KP.RU