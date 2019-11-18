В Белгородской области на очистку колодцев намерены потратить 69 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:13 2019-11-18T13:13:10+03:00

1200 тысячи шахтных колодцев не только очистят, но и приведут в порядок прилегающую территорию

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В 2020 году в Белгородском регионе намерены очистить, продезинфицируют 1200 тысячи шахтных колодцев. При этом в области также бдагоустроят прилегающую к ним территорию, сообщили в областном департаменте ЖКХ. На эти цели будет потрачено 69 миллионов рублей.

В департаменте отмечают, что работы включены в программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области».

Отметим, что в этом году на очистку, дезинфекцию колодцев и благоустройство прилегающих к ним территорий было выделено 28 миллионов рублей. К концу года работы должны быть выполнены на 806 объектах.

Напомним, что по данным Роспотребнадзора Белгородский регион оказался на 2-м месте среди российских городов по загрязненности воды в колодцах. В селах области колодцы существуют параллельно с водопроводом. Но есть и другие населенные пункты, где колодцы являются главным источником питьевой воды.

ИСТОЧНИК KP.RU