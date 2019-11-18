2019-11-18T13:13:10+03:00
Общество

В Белгородской области на очистку колодцев намерены потратить 69 миллионов рублей

1200 тысячи шахтных колодцев не только очистят, но и приведут в порядок прилегающую территорию
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В 2020 году в Белгородском регионе намерены очистить, продезинфицируют 1200 тысячи шахтных колодцев. При этом в области также бдагоустроят прилегающую к ним территорию, сообщили в областном департаменте ЖКХ. На эти цели будет потрачено 69 миллионов рублей.

В департаменте отмечают, что работы включены в программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области».

Отметим, что в этом году на очистку, дезинфекцию колодцев и благоустройство прилегающих к ним территорий было выделено 28 миллионов рублей. К концу года работы должны быть выполнены на 806 объектах.

Напомним, что по данным Роспотребнадзора Белгородский регион оказался на 2-м месте среди российских городов по загрязненности воды в колодцах. В селах области колодцы существуют параллельно с водопроводом. Но есть и другие населенные пункты, где колодцы являются главным источником питьевой воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В новооскольской центральной библиотеке прошел конкурс чтецов
Празднуют ли в Белгороде День рождения Деда Мороза
В селе Дроновка Белгородской области построили храм
В Ботаническом саду Белгородского университета зацвела сирень
Белгородские пожарные спасли еще одну маленькую жизнь
Белгород накрыл туман
Жителей Старооскольского округа пригласили к участию в благотворительном марафоне
Совершен первый рейс санитарной авиации из Губкина
В Белгороде водителя, который взял наличные за проезд, увольняют
Детей Красненского района Белгородской области обучали пенсионной грамотности
В Волоконовском районе Белгородчины проходит "Неделя мастера"
В Белгороде на проспекте Славы горел многоквартирный дом
Разработки Белгородского университета отмечены наградами международной научной ярмарки
В Белгородском госуниверситете НИУ «БелГУ» пройдет Всероссийский химический турнир школьников
Волонтеры Победы средней образовательной школы №3 Алексеевки Белгородской области помогли ветерану
Условный пожар в «Сити Молл Белгородский» ликвидирован
В Валуйках Белгородчины прошел праздник народных умельцев
Экологи Лебединского ГОКа отправили на переработку около 35 тонн бумаги и пластика
Мэрия Белгорода ищет работников для уборки снега
С начала года белгородские судебные приставы взыскали более 4 миллиардов рублей долгов
В Губкине после капремонта открылся детский сад «Светлячок»
Стоимость выставленных на торги непрофильных активов на портале Сбербанка Distressed Assets превысила 200 млрд рублей