2019-11-18T13:50:26+03:00
Общество

В селе Дроновка Белгородской области построили храм

Храм в честь святителя Николая Чудотворца освятил епископ Губкинский и Грайворонский Софроний
Ирина ТАРАСОВА
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В селе Дроновка Белгородской области построили храм. Фото пресс-службы администрации Грайворонского районаВ селе Дроновка Белгородской области построили храм. Фото пресс-службы администрации Грайворонского района
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В духовной жизни Грайворонского округа случилось знаменательное важное событие. В селе Дроновка на месте разрушенного более полувека назад храма воздвигнут новый храм в честь святителя Николая Чудотворца. Чин великого освящения храма провел епископ Губкинский и Грайворонский Софроний.

На празднике освящения присутствовали глава администрации Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев, другие официальные лица, жители села. Проповедь перед Святым Причастием произнес благочинный Грайворонского округа протоиерей Андрей Колесников.

Владыка Софроний поблагодарил настоятеля храма протоиерея Алексия Корчевского за труды по возведению храма и вручил ему архиерейскую грамоту. В дар храму владыка передал икону и акафисты святым угодникам Божиим. Архиерейскими грамотами также были награждены потрудившиеся в строительстве храма святителя Николая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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