2019-11-18T11:48:44+03:00
Общество

В Ботаническом саду Белгородского университета зацвела сирень

Кусты сирены посажены в открытом грунте
Ирина ТАРАСОВА
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В Ботаническом саду Белгородского университета зацвела сирень.В Ботаническом саду Белгородского университета зацвела сирень.
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В сирингарии Ботанического сада Белгородского госуниверситета в результате погодной аномалии в середине ноября зацвела сирень. На кусте сирени сорта «Маршал Соколовский» раскрылись небольшие бутоны, несмотря на начавшееся похолодание и ветер. Кусты посажены в открытом грунте сирингария Ботанического сада НИУ «БелГУ», заложенного в рамках регионального проекта «Белгородская сирень». Ещу на нескольких кустах набухли почки.

– Случаи вторичного позднего цветения сирени в нашем регионе не редкость. Некоторые сорта сирени в этом году расцвели во второй раз в сентябре, но не часто мы наблюдаем раскрытие бутонов в середине ноября. Для растений это может закончиться тем, что в следующем году, они, к сожалению, не будут радовать нас обильным цветением. Но мы обращаем внимание на этот признак и, вероятно, сможем вывести сорт, который будет цвести два раза в год без значительного ущерба для растений, - пояснил заведующий лабораторией селекции и генетики растений НОЦ «Ботанический сад НИУ «БелГУ», кандидат биологических наук Михаил Третьяков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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