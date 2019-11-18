Белгородские пожарные спасли еще одну маленькую жизнь

СЕГОДНЯ 11:14 2019-11-18T11:14:42+03:00

В Прохоровке кошка несколько суток не могла спуститься с водонапорной башни

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В Прохоровке пожарные провели «операцию» по спасению кошки, которая несколько суток не могла спуститься с водонапорной башни.

Звонок о том, что животному требуется помощь, раздался в Единой дежурно-диспетчерской службе поселка Прохоровка 15 ноября около полудня. Звонившие сообщили, что уже долгое время в районе железнодорожного вокзала на водонапорной башне сидит кошка, которая предпринимает отчаянные попытки спуститься, но животному это никак не удается. Ее жалобное мяуканье раздается на всю округу.

Поскольку в этот момент помощь пожарным людям не требовалась, сотрудники МЧС откликнулись на просьбу звонивших.

Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.

На место вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 30. Спасатели смогли подобраться к животному и снять кошку с башни. Затем они передали измученное и испуганное животное в руки позвонившим в МЧС очевидцам.

ИСТОЧНИК KP.RU