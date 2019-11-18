2019-11-18T11:14:42+03:00
Общество

Белгородские пожарные спасли еще одну маленькую жизнь

В Прохоровке кошка несколько суток не могла спуститься с водонапорной башни
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

В Прохоровке пожарные провели «операцию» по спасению кошки, которая несколько суток не могла спуститься с водонапорной башни.

Звонок о том, что животному требуется помощь, раздался в Единой дежурно-диспетчерской службе поселка Прохоровка 15 ноября около полудня. Звонившие сообщили, что уже долгое время в районе железнодорожного вокзала на водонапорной башне сидит кошка, которая предпринимает отчаянные попытки спуститься, но животному это никак не удается. Ее жалобное мяуканье раздается на всю округу.

Поскольку в этот момент помощь пожарным людям не требовалась, сотрудники МЧС откликнулись на просьбу звонивших.

Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.

Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.

На место вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 30. Спасатели смогли подобраться к животному и снять кошку с башни. Затем они передали измученное и испуганное животное в руки позвонившим в МЧС очевидцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В новооскольской центральной библиотеке прошел конкурс чтецов
Празднуют ли в Белгороде День рождения Деда Мороза
В селе Дроновка Белгородской области построили храм
В Белгородской области на очистку колодцев намерены потратить 69 миллионов рублей
В Ботаническом саду Белгородского университета зацвела сирень
Белгород накрыл туман
Жителей Старооскольского округа пригласили к участию в благотворительном марафоне
Совершен первый рейс санитарной авиации из Губкина
В Белгороде водителя, который взял наличные за проезд, увольняют
Детей Красненского района Белгородской области обучали пенсионной грамотности
В Волоконовском районе Белгородчины проходит "Неделя мастера"
В Белгороде на проспекте Славы горел многоквартирный дом
Разработки Белгородского университета отмечены наградами международной научной ярмарки
В Белгородском госуниверситете НИУ «БелГУ» пройдет Всероссийский химический турнир школьников
Волонтеры Победы средней образовательной школы №3 Алексеевки Белгородской области помогли ветерану
Условный пожар в «Сити Молл Белгородский» ликвидирован
В Валуйках Белгородчины прошел праздник народных умельцев
Экологи Лебединского ГОКа отправили на переработку около 35 тонн бумаги и пластика
Мэрия Белгорода ищет работников для уборки снега
С начала года белгородские судебные приставы взыскали более 4 миллиардов рублей долгов
В Губкине после капремонта открылся детский сад «Светлячок»
Стоимость выставленных на торги непрофильных активов на портале Сбербанка Distressed Assets превысила 200 млрд рублей