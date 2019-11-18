Белгородские пожарные спасли еще одну маленькую жизнь
В Прохоровке пожарные провели «операцию» по спасению кошки, которая несколько суток не могла спуститься с водонапорной башни.
Звонок о том, что животному требуется помощь, раздался в Единой дежурно-диспетчерской службе поселка Прохоровка 15 ноября около полудня. Звонившие сообщили, что уже долгое время в районе железнодорожного вокзала на водонапорной башне сидит кошка, которая предпринимает отчаянные попытки спуститься, но животному это никак не удается. Ее жалобное мяуканье раздается на всю округу.
Поскольку в этот момент помощь пожарным людям не требовалась, сотрудники МЧС откликнулись на просьбу звонивших.
Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
На место вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 30. Спасатели смогли подобраться к животному и снять кошку с башни. Затем они передали измученное и испуганное животное в руки позвонившим в МЧС очевидцам.
ИСТОЧНИК KP.RU