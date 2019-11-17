2019-11-17T16:42:23+03:00
Общество

Совершен первый рейс санитарной авиации из Губкина

На территории округа появилась площадка для приема вертолетов
Ирина ТАРАСОВА
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Совершен первый рейс санитарной авиации из Губкина. Фото пресс-службы администрации губкинского городского округаСовершен первый рейс санитарной авиации из Губкина. Фото пресс-службы администрации губкинского городского округа
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В Белгородской области начала действовать санитарная авиация. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Здравоохранение».В середине ноября текущего года площадка для приема вертолетов появилась и на территории Губкинского городского округа.

Впервые пациент с множественной сочетанной травмой доставлен из реанимационного отделения ОГБУЗ «Губинская ЦРБ» в областную клиническую больницу рейсом санитарной авиации. Полет длился 25 минут, сообщает пресс-служба администрации Губкинского городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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