2019-11-17T17:07:15+03:00
Общество

Жителей Старооскольского округа пригласили к участию в благотворительном марафоне

Мероприятие посвящено 75-летию Великой Победы
Ирина ТАРАСОВА
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Жителей Старооскольского округа пригласили к участию в благотворительном марафоне. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округаЖителей Старооскольского округа пригласили к участию в благотворительном марафоне. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа
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В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Старооскольском городском округе продолжается благотворительный марафон «Во имя Победы». Средства, собранные с его помощью, пойдут на реставрацию памятных мест городского округа и братских могил. Принять участие в этой акции теперь можно с мобильного телефона одним кликом – новый вариант платежной квитанции содержит двухмерный штрих-код.

Добровольно пожертвованные денежные средства аккумулируются на счете местного общественного благотворительного фонда содействия развитию Старооскольского городского округа «Любимый город». Уже собрано больше 2 700000 рублей, сообщает пресс-служба администрации Старооскольского городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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