В Белгороде водителя, который взял наличные за проезд, увольняют

СЕГОДНЯ 12:40 2019-11-17T12:40:43+03:00

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В Белгороде увольняют водителя, который не выпускал женщину из автобуса, пока она не оплатит проезд. При этом терминал у него не работал и он требовал оплатить проезд наличкой. По сообщению Telegram-канал Белгород №1, в «Единой транспортной компании» пояснили, что водитель «нарушил исполнение должностной инструкции и стандартной операционной процедуры». Теперь водителю грозит увольнение.

Неприятный инцидент произошел во время поездки одной из пассажирок с Харгоры в поселок Северный. Только после того, как женщина оплатила проезд наличными, водительт открыл дверь автобуса.

Напомним, что с 1 ноября в Белгороде подорожал проезд в транспорте. Теперь оплата наличными стоит 25 рублей, а банковской картой — 20. При этом с 2020 года планируется полный переход на безналичную оплату проезда. Как сообщил начальник департамента цифрового развития области Евгений Мирошников, эти изменения коснутся и льготными категориями граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU