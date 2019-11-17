2019-11-17T11:20:38+03:00
Общество

Детей Красненского района Белгородской области обучали пенсионной грамотности

Учащиеся получили учебное пособие «Все о будущей пенсии для учебы и жизни»
Ирина ТАРАСОВА
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Детей Красненского района Белгородской области обучали пенсионной грамотности. Фото пресс-службы администрации Красненского районаДетей Красненского района Белгородской области обучали пенсионной грамотности. Фото пресс-службы администрации Красненского района
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В школах Красненского района Белгородской области прошли уроки по повышению пенсионной грамотности. С учащимися старших классов пообщались представители Управления Пенсионного фонда России в Красненском районе Белгородской области. Школьники ознакомились с историей создания пенсионной системы России, основами современной системы пенсионного обеспечения, с функционалом электронных сервисов ПФР и мобильного приложения.

Учащиеся получили учебное пособие «Все о будущей пенсии для учебы и жизни» с учетом последних изменений в пенсионном законодательстве. Эта красочная книжка дает молодым людям ответы на такие важные вопросы: из чего состоит пенсионная формула, что надо делать для обеспечения достойного размера будущей пенсии, почему важно получать «белую» зарплату, почему СНИЛС называют ключом ко всем государственным услугам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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